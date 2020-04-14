Osmancık Kaymakamlığının yardımları 659 vatandaşa ulaştı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlünün 21 Mart 2020 tarihli genelgesi kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun aldığı kararlar doğrultusunda Coronavirüs (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar ile karantina altında bulunan vatandaşlarımıza gıda yardımı yapılmaya devam edildiğinin belirtildiği açıklamada bu kapsamda Osmancık Kaymakamlığını arayarak karantina altında olduğunu belirten 166 vatandaşa ve ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 493 vatandaşa temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere gıda paketi yardımı yapıldığı dile getirildi. (Haber Merkezi)