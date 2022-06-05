Osmancık kaymakamlığı satranç turnuvası düzenledi

Osmancık Kaymakamlığı'nın düzenlediği satranç turnuvası Osmancık HEM salonunda gerçekleşti. Sabah 10.30’da başlayan turnuva 16.45’de yapılan ödül töreni ile sona erdi. 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ve açık kategoride gerçekleşen turnuvada 104 katılımcı mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan turnuva finalinde dereceye giren katılımcılara madalyaları ve ödülleri ilçe kaymakamı Ayhan Akpay, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Hakan Tak tarafından taktim edildi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, satranç sporunun ilçe genelinde yaygınlaşması için çalışmalara devam edeceklerini belirterek bir sonraki turnuvanın hazırladıklarına şimdiden başlanılacağını ifade etti.