Osmancık Kadın ve Gençlik Meclisi Başkanları seçildi

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı’na Selma Çetindere, Gençlik Meclisi Başkanlığı’na Sadık Keskin seçildi.

Divanın oluşturulması ile başlayan seçimlerde Divan Başkanlığı’nı Osmancık Kent Konseyi’nden Ayhan Yılmaz Eravcı, üyeliği İhsan İpek, katip üyeliği Muharrem Yıldız yaptı. Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi için tek listenin yer aldığı seçimde, açık oylama ile seçime gidildi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Selma Çetindere başkanlığında üyeler Esra Kütük, Leyla Erdemir, Ayşegül Çetindere, Sema Uzar, yedek üyeler Tuğba Çolak, Hülya Çetindere, Guliz Gökmen, Rukiye Çıplak, Nuray Çoban’dan oluştu.

Gençlik Meclisi’nde Başkanlığa Sadık Keskin, üyeliklere Emirhan İbil, Melih Karaca, Bedirhan Kaya, Emre Çalışkan, yedek üyeliklere Şemsettin Emre Aslan, Kaan İbil, Cesim Topçuer, Mehmet Güccük ve Burhan Bektaş seçildi. (Haber Merkezi)