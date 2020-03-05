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Osmancık İYİ Parti’de Boyacı güven tazeledi

İYİ Parti 2. Osmancık İlçe yapıldı. Tek aday ile yapılan seçimde mevcut ilçe başkanı Sefer Mustafa Boyacı güven tazeledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talimatları doğrultusunda şehitlerin olduğu bir dönemde sessiz slogansız ve siyasi propaganda yapılmadan kongre sürecinin atlatılması talimatına uygun şekilde gerçekleşen İYİ Parti Osmancık İlçe Kongresi büyük bir katılımla yapıldı.

Osmancık İYİ Parti’de Boyacı güven tazeledi

İYİ Parti 2. Osmancık İlçe yapıldı. Tek aday ile yapılan seçimde mevcut ilçe başkanı Sefer Mustafa Boyacı güven tazeledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talimatları doğrultusunda şehitlerin olduğu bir dönemde sessiz slogansız ve siyasi propaganda yapılmadan kongre sürecinin atlatılması talimatına uygun şekilde gerçekleşen İYİ Parti Osmancık İlçe Kongresi büyük bir katılımla yapıldı.

05 Mart 2020 Perşembe 22:28
Osmancık İYİ Parti’de Boyacı güven tazeledi

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP İlçe Başkanı Sadık Eker, SP İlçe Başkanı Halil İbrahim İnanoğlu, İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Dursun Kanmış, Oğuzlar İlçe Başkanı Mustafa Avşar, Dodurga İlçe Başkanı Ömer Elçi, İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin’in de katıldığı kongrede konuşan İYİ Parti Osmancık İlçe Başkanı Sefer Mustafa Boyacı, katılımcılara teşekkür ederek kongrenin milletimize ve partilerine hayırlar getirmesini diledi.

Divana İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin, İlçe Başkanları Ömer Elçi ve Mustafa Avşar’ın seçildiği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede Sefer Mustafa Boyacı başkanlığındaki yeni parti yönetimi “Burhan Yaşar, Avni Demirci,Halil ibrahim Kurşun, Kadir Zengin, Nesrin Pehlivan, Fatma Seçil Yaşar,Mustafa Azmi Kılıç, Arslan Öğreden, Yavuz Selim Kunduz, Muhammet Fatih Karatepe, Ömer Tekelen, Kenan Kökez, İbrahim Çetindere, Ünal Genç, Zübeyde Erdem, Sadık Çalışkan, Satı Gençgöz, Nurzade Öğreden, Ali Osman Seçkin ve Abdullah Gören”den oluştu.

(Mustafa ULUSOY)

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