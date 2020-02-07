Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994

Osmancık itfaiye'sinden WhatsApp ihbar hattı

Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın ve her türlü olumsuzluklara karşı vatandaşların işbirliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu. 

Osmancık itfaiye'sinden WhatsApp ihbar hattı

Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın ve her türlü olumsuzluklara karşı vatandaşların işbirliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu. 

07 Şubat 2020 Cuma 20:11
Osmancık itfaiye'sinden WhatsApp ihbar hattı

Osmancık’ta yaşanabilecek yangın ve doğal afet gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar 110 yangın ihbar numarasının yanı sıra artık 0530 376 02 29 WhatsApp ihbar hattı üzerinden de müracaatta bulunabilecek. Vatandaşların WhatsApp ihbar hattı üzerinden konum göndermeleri ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak. 
Osmancık Belediyesinden WhatsApp ihbar hattı ile ilgili yapılan bilgilendirmede, “Yangınlara daha hızlı müdahale amacıyla WhatsApp İhbar Hattı açılmıştır. Yangın ihbarı sırasında konum göndermeniz itfaiyenin daha hızlı ulaşmasına yardımcı olacaktır. Yangında ve her türlü doğal afette Osmancık İtfaiyesi yanınızda.” ifadelerine yer verildi. 

İlgili Haberler
Osmancık’ta Çocuk Koruma Kanunu Toplantısı yapıldı
Osmancık’ta Çocuk Koruma Kanunu Toplantısı yapıldı
Osmancık’ta eski hükümet konağı alanı park olacak
Osmancık’ta eski hükümet konağı alanı park olacak
3 aracın karıştığı zincirleme kaza
3 aracın karıştığı zincirleme kaza
Dereye yuvarlandı
Dereye yuvarlandı
Otomobil takla attı
Otomobil takla attı
Emekli olan belediye personeline veda yemeği
Emekli olan belediye personeline veda yemeği
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim