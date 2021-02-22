Osmancık ilçesinde kaza: 5 yaralI

Kaza Akşam saatlerinde Samsun-İstanbul D-100 Karayolu Kamil ışıklı kavşağında meydana geldi.

Samsun’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Hayati Gökaslan idaresindeki PAF BG 52 Plakalı araç Ferhat Temizkan'ın kullandığı 19 AAL 920 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisine sıkışan sürücü Ferhat Temizkan Osmancık İtfaiye Ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Mustafa Ulusoy)