Osmancık içmesuyu isale hattı ihalesi 18 Şubat’ta

Osmancık'ın içme suyu ihtiyacının uzun yıllar giderecek olan Dereboğazı İçme Suyu Göleti, Devlet Su İşleri tarafından daha önce tamamlanmıştı. 18 Şubat’ta ise göletten şehre suyu getirecek isale hattı ihale ediliyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, konu ile ilgili DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile görüştü. Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, Dereboğazı Barajı'ndan alınacak yıllık 2.71 milyon metreküp içme suyunun 15 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Osmancık ilçe merkezine verileceğini dile getirdi.

Milletvekili Ceylan ve Kaya, DSİ tarafından 18 Şubat’ta ihale edilip çalışmaların hemen başlatılacağını, Arıtma Tesisi için ayrı bir çalışma yapıldığını ve Nisan ayı gibi Arıtma Tesisinin ihalesinin de DSİ tarafından yapılacağını söyledi.

Ceylan ve Kaya: “Çorum'umuza yaptığımız içme suyu barajları, içme suyu ve sulama suyu barajları, isale hatları, arıtma tesisleri, sulama tesislerinde ve 2002’de Çorum'u %10 olan sulanabilir arazinin %42’ye çıkmasında ayrıca hedefimiz olan sulanabilir arazinin %75'lere çıkması için devam eden projelerimize her türlü desteği bizlere veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye ve DSİ Genel Müdürümüz Sayın Kaya Yıldız’a teşekkür ediyoruz" “şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)