"Osmancık içme suyu barajı neden programdan çıkartıldı?"

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Osmancık Dereboğazı İçmesuyu ve Arıtma Tesisi’nin 20.04.2015 tarihinde ihalesinin yapıldığını ve 17.08.2018 tarihinde bitirilmesinin planlandığını bildirerek, “firma mı iflas etti, yoksa başka bir neden mi var burası 2020 yılında yatırım programından çıkartılmış. Daha sonra yapılan girişimler neticesinde 23.07.2020 tarihinde de tekrar yatırım programına alınmış. Osmancık halkının temiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak barajın ve arıtma tesisinin bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Konunun takipçisi olacağız” dedi.

Beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Osmancık İlçesini ziyaret eden Tahtasız, yarım bırakılmış bazı yatırımları yerinde inceledi.

Dereboğazı İçmesuyu ve Arıtma Tesisi’nin 2060 yılına kadar ilçe halkının sağlıklı içme suyu ihtiyacına cevap verebilecek bir yatırım olduğunu ancak yatırım programından çıkartılmasına ve sonradan tekrar programa alınmasına bir anlam veremediklerini ifade eden Tahtasız, “bu konu siyaset malzemesi yapılamaz. Osmancık halkı ihalenin ne zaman yapılacağı ve yatırımın ne zaman bitirileceğini merak ediyor” diye konuştu.

Tahtasız, 27 Ocak 2019 tarihinde yerel basında çıkan bir habere göre; “tamamlandı” denilen projenin halen yarım kalmış durumda olduğuna dikkati çekti.

Tahtasız, içme suyu barajı ve arıtma tesisinin toplam maliyetinin 31 milyon 100 bin lira olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, projenin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Tahtasız’a ziyaret ve incelemesi sırasında CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker ile bazı il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.