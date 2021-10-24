“Osmancık içme suyu barajı bir an önce tamamlansın”

İl Başkanı Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte, yarım bırakılmış yatırımlar arasında yer alan Osmancık – Dereboğazı projesinde inceleme yaparak yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu.

Osmancık halkının 2060 yılına kadar sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan baraj ve arıtma tesisinin niçin yatırım programından çıkartıldığını soran Tahtasız, “bir yıl önce burada incele yapmış ve yatırımın bir an önce tamamlanması için yetkililere seslenmiştik. Ancak hala Osmancık halkı içme suyuna ve arıtma tesisine kavuşamadı” diyen Tahtasız, toplam bedeli 120 milyon lira olan projenin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dereboğazı İçmesuyu Barajı, Osmancık ilçemizin 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak bir baraj. 20.04.2015 tarihinde ihalesi yapıldı, 17.05.2018 tarihinde bitirilmesi hedeflenen proje ne sebeple olduğunu bilmiyoruz ama yarım bırakıldı. 2020 yılında yatırım programından çıkartılan proje, girişimlerimiz sonucu 23.07.2020 tarihinde tekrar yatırım programına alındı.

2020 yılı Ekim ayında yaptığımız incelemede projeyi tekrar gündeme taşımamızla birlikte 2021 yılı Şubat ayında tekrar ihale edildi ve çalışmalar başladı. Ancak Osmancık ilçesine halen su verilmedi, arıtma tesisi hâlâ yapılmadı. Osmancık bir an önce içme suyuna ve arıtma tesisine kavuşturulmalıdır. Osmancık halkı adına projenin sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Tahtasız’a ziyaret ve incelemesi sırasında CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker ile bazı il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

