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“Osmancık için çalışacağız”

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Ak Parti İç Anadolu Bölge Koordinatörü ve Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ile bir araya geldi.

“Osmancık için çalışacağız”

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Ak Parti İç Anadolu Bölge Koordinatörü ve Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ile bir araya geldi.

12 Eylül 2019 Perşembe 22:05
“Osmancık için çalışacağız”

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Ak Parti İç Anadolu Bölge Koordinatörü ve Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ile bir araya geldi.

Osmancık'a yapılacak olan hizmetlerin değerlendirildiği toplantıda kendilerine destek olan Milletvekili Kaya'ya teşekkür eden Başkan Gelgör, “Milletvekilimiz Sayın Oğuzhan Kaya ile bir araya geldiğimiz istişare toplantımızda Belediye Başkan Yardımcımız Hüseyin Cebeci, Belediye Meclis Üyelerimiz Fatih Ergün ve Ahmet Özoğlu, İl Genel Meclis Üyemiz Selim Dölcü'nün katılımıyla ilçemiz hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Vekilimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. İlçemiz için hep birlikte el ele, omuz omuza iş birliği içerisinde çalışacağız. Osmancık'ın en iyi yatırımı alması için ne gerekiyorsa Milletvekilimiz ile birlikte koordineli bir şekilde Osmancık için çalışacağız. Osmancık her şeyin en güzeline layık” dedi.(Haber Merkezi)

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