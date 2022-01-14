Osmancık huzurevi için 10 milyonluk ödenek 

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde 2017 yılında yapımına başlanılan huzurevinin tamamlanması için 10 milyon TL gönderildi.

Osmancık Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatının tamamlanması için Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya'nın girişimleri sonucu 10 milyon ödenek Osmancık Kaymakamlığı'na aktarıldı.

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, “İnşallah 2022 yılı içerisinde huzurevinin inşaat ve tefrişatını bitirerek hemşehrilerimizin hizmetine açılacaktır. Hayırlı Uğurlu Olsun. AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya'ya teşekkür ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

