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Osmancık Hayvan Pazarı Kurban Bayramı’na hazır

Osmancık’ta Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın kurbanlık alışverişini rahatça yapabilmeleri amacıyla Hayvan Pazarı’nda gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Osmancık Hayvan Pazarı Kurban Bayramı’na hazır

Osmancık’ta Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın kurbanlık alışverişini rahatça yapabilmeleri amacıyla Hayvan Pazarı’nda gerekli hazırlıklar tamamlandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:00
Osmancık Hayvan Pazarı Kurban Bayramı’na hazır

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçede faaliyet gösteren ve vatandaşlara hizmet verecek olan Hayvan Pazarı’nı inceleyerek ilgililerden bilgi aldı. Başkan Gelgör, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak pazarın bayrama hazır olduğunu duyurdu.

Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurbanlık alışverişini rahatça yapabilmeleri amacıyla Hayvan Pazarı’nda gerekli hazırlıkları bitirdiklerini ifade eden Gelgör, Kurban Bayramı’nın birinci gününe kadar hayvan pazarının açık kalacağını ve gece saat 24.00’a kadar alışveriş imkanı sağlanacağını vurguladı.

Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, vatandaşların bayramını kutlayarak hayırlı alışverişlerde diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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