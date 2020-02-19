Osmancık Hayvan Pazarı da kapatıldı

Hayvan Pazarının ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı öğrenildi. Ülke genelinde ve komşu illerde görülen şap hastalığı nedeni ile ilk olarak Çorum Hayvan Pazarı kapatıldı daha sonra da Osmancık Hayvan Pazarı'nın kapatılmasına karar verildi.

Hayvan pazarlarının tedbiren kapatıldığı ve hastalığın Çorum ve ilçelerine bulaşmasını ve yayılmasını önlemek amacı ile böyle bir karar alındığı bildirildi. Kapatılan hayvan pazarları hastalık riskinin ortadan kalkmasının ardından tekrar açılacak.

(Mehmet DALAR)