Osmancık halk kütüphanesi yeni yerine taşındı

Osmancık Halk Kütüphanesi yaklaşık 500 bin liralık bir ödenekle Atatürk Parkı içerisinde tarihi Osmancık konakları görünümünde inşa edilen konaklardan birine taşındı. Halk kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, engelli kütüphanesi ve sosyal donatıları olan ve her yaş grubundan vatandaşa hitap edecek kütüphane etrafı açık, Kızılırmak ve yeşil alan manzaralı. Vatandaşlar 2 katlı kütüphanede bulunan 30 binin üzerindeki kitap arasından istediğine ulaşabiliyor.

1964 yılında kurulan kütüphanede, 24 yıl Özel İdare ile müşterek yaptırılan binanın giriş katında hizmet verdikten sonra 1988 yılında Kızılay’a ait binaya taşındı. Burada 2009 yılına kadar hizmet verdikten sonra Esentepe Mahallesi’nde hazineye ait bin 395 metrekare yer üzerine kütüphaneye hizmet binası yapılmaya karar verildi. 1998 yılında yapımına başlanılan hizmet binası tamamlandıktan sonra 27 Temmuz 1999 yılında kendi yerinde hizmet vermeye başladı. 19 Haziran 2009 yılında Kütüphaneye ait hizmet binası, Bakanlık onayı ile Osmancık Anadolu Öğretmen Lisesi olarak hizmet vermeye başlayınca, kütüphane Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Öğretmen evinin bir salonuna taşındı.

Yaklaşık 12 yıl Öğretmen Evinin bir salonunda hizmet veren kütüphane yerin fiziki yetersizliği, giriş-çıkışın zor olması ve sosyal imkanların azlığı sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk Parkı içerisinde yapılan binalardan birine taşınmasına karar verildi. Kararın ardından, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın girişimleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılının son günlerinde yaklaşık 500 bin ödeneği Osmancık Kütüphanesi’ne harcanmak üzere Çorum İl Özel İdaresi’ne aktardı.

Kızılırmak Sahili, Mustafa Kemal Atatürk Parkı içinde bulunan belediyeye ait binalardan biri 5 yıllığına Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilerek kütüphane buraya taşındı.