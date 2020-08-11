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“Osmancık geleneği” damadı ne hale getirdi!

Osmancık’ın sevilen esnaflarından AK Parti Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan, Cansu Çam ile hayatını birleştirdi.

Osmancık 11.08.2020, 20:28
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“Osmancık geleneği” damadı ne hale getirdi!

İlçede düzenlenen düğün Osmancık’ın gelenekleri nedeniyle ilginç görüntülere sahne oldu. Düğünde damadın başında yumurta kırma geleneği yaşatıldı. Sağdıçlar adetlere göre Çalışkan’ın başında onlarca yumurta kırarak, yanık yağ döktü ve kum serpti. Ayrıca limona karşı tiki olan damadın boynuna limondan yapılan kolye de asıldı. Düğünde ilçenin gelenekleri yaşatılmış oldu.

İş ve siyaset dünyasının katıldığı düğünde AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Bakanı Ahmet Gelgör, AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Güngör, CHP İlçe Başkanı Sadık Eker, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, genç çiftin dostları ve akrabaları hazır bulundu.

(İHA)

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