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Osmancık Gazeteciler Cemiyeti'nde Çelik dönemi

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti'nin 2. olağan genel Kurul toplantısında, Cemiyet Başkanı Bilal Çevrim görevini Özkan Özçelik’e devretti. 

Osmancık 10.08.2020, 17:07
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Osmancık Gazeteciler Cemiyeti'nde Çelik dönemi

Tek liste halinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında mevcut Başkan Bilal Çevrim gençlere fırsat verilmesi gerektiğini belirterek yeniden aday olmadı. 
Cemiyet binasında gerçekleşen genel kurula cemiyet üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda faaliyet, denetim ve bütçe raporları ayrı ayrı okunarak ibra edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından mevcut Başkan Bilal Çevrim gençlere fırsat verilmesi gerektiğini belirterek yeniden aday olmazken, yapılan seçim sonrasında yönetim kurulu Özkan Özçelik başkanlığında, Bilal Çevrim, Mustafa Işık, Muharrem Yıldız, İlkay Sever’den oluşurken, Denetim Kuruluna ise Yılmaz Yolcu, Fatih Kılınç ve Sema Uzar seçildiler. 

#Osmancık Gazeteciler Cemiyeti #Özkan Özçelik
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