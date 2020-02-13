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Osmancık Gazeteciler Cemiyeti depremzedelere nakdi yardım

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti, Elazığ-Malatya depreminde etkilenen meslektaşlarına ve mağdur ailelerine destek sağlamak amacıyla nakdi yardımda bulundu.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti depremzedelere nakdi yardım

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti, Elazığ-Malatya depreminde etkilenen meslektaşlarına ve mağdur ailelerine destek sağlamak amacıyla nakdi yardımda bulundu.

13 Şubat 2020 Perşembe 20:04
Osmancık Gazeteciler Cemiyeti depremzedelere nakdi yardım

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu 9 Şubat 2020 tarihinde toplanarak, Ülkemiz Fırat Havzası,(Elazıg-Malatya) meydana gelen deprem felaketi ile burada görev yapan meslektaşlarına ve mağdur ailelerine cemiyet hesabından bağış yapılması kararı aldı.

Yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı hesabına havale yapılarak nakdi yardımda bulunulurken, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dilendi. (İHA) amily:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial'>Programda İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da birer konuşma yaptı. Konuşmacılar, umrecilere kutsal topraklardaki ibadetleri konusunda önemli tavsiyelerde bulunarak dualarında ülkemizi de unutmalarını istedi.

Uğurlama programı İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu’nun yaptığı uğurlama duasıyla son buldu.

Umreciler, 13 Mart 2020 tarihinde kutsal topraklardan yurda dönecekler. (Haber Merkezi)

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