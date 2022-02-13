Osmancık ESOB başkanlığı’na Nihat Kabakçı seçildi

Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimleri yapıldı. Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerinde iki dönem başkanlık yapan Bayram Çalışkan ve Nihat Kabakçı yarıştı. İki adayın yarıştığı seçimde Nihat Kabakçı başkan seçildi.

Yoğun katılımın olduğu Olağan Genel Kurul Belediye Kültür Sitesi’nde yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, yönetim kurulu çalışma raporu ve denetim kurulu raporlarının ibra edildi. İki adayın konuşmalarının ardından yönetim kurulu seçimine geçildi. 3 sandıkta, 793 üyenin oy kullandığı seçimde Nihat Kabakçı 460 oy alırken, Bayram Çalışkan 327 oy aldı. Seçimde 6 oy ise geçersiz sayıldı.

’Kazanan Osmancık oldu’

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından teşekkür konuşması yapan Nihat Kabakçı; “Bütün üyelerimize teşekkür ederiz, seçimi biz değil Osmancık kazandı” dedi.

Nihat Kabakçı, başkanlığında oluşturulan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin isimleri şöyle:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: İsmail Dölcü, Hüseyin Eldemir, Adem Aktaş, Muammer Yaşar, Kerem Karademir, Yılmaz Akgül, Burak Gökçe ve Ercan Demirkan.

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Mustafa Oğuzhan Gündoğdu, Şehriban Kaya ve Mustafa Gömeç