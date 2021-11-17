Osmancık eski Belediye Başkanı Necdet Yaşar hayata gözlerini yumdu

Osmancık’ta Adalet Partisi'nden 3 yılı geçkin süre belediye başkanlığı görevini yürüten ve ilçeye yaptığı hizmetlerle anılan Necdet Yaşar, önceki gün hayatını geçirdiği İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

Eski Kargı Lisesi müdürlüğü görevi de yapan emekli öğretmen Necdet Yaşar'ın cenazesi İstanbul Küçükyalı Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstanbul'da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

