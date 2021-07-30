Osmancık eski Belediye Başkanı Avni Kılıç vefat etti.

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde 1994-2004 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan Avni Kılıç, bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde akciğer enfeksiyonu tanısı ile yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Avni Kılıç, çoklu organ yetmezliği sebebi ile yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayata veda etti.

Avni Kılıç'ın cenazesi yarın (31 Temmuz 2021 Cumartesi) Osmancık Beylerçelebi (Ulucamii) camiinde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

