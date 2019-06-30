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Osmancık Devlet Hastanesi bir süre karantinaya alındı

Osmancık Devlet Hastanesi, bulaşıcı bir virüs riskine karşı kısa karantinaya alındı.

Osmancık Devlet Hastanesi bir süre karantinaya alındı

Osmancık Devlet Hastanesi, bulaşıcı bir virüs riskine karşı kısa karantinaya alındı.

30 Haziran 2019 Pazar 21:10
Osmancık Devlet Hastanesi bir süre karantinaya alındı

Hastanenin acil servisine başvurulan bir vatandaşın bulaşıcı bir hastalık taşıdığı, sağlık görevlilerinin virüse karşı eldiven ve maske takarak korunmaya çalıştığı, Acil Servis’in herhangi bir risk durumuna karşı karantinaya alındığı öğrenildi. Karantina 6 saat süreyle uygulandıktan sonra kaldırıldı.

Osmancık Devlet Hastanesi’nin acil servisinde yatan diğer hastaların ise Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildikleri, bulaşıcı hastalık taşıdığı belirtilen hasta ile temas kuran tüm personelin de gözlem altında tutulduğu belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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