Osmancık - Çorum karayolunda yangın

Yangın Osmancık - Çorum Karayolu Dutludere mevkisindeki bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki tarlada çıktı. Yoldan gelip geçen sürücülerin yangın ihbarıyla olay yerine gelen Laçin Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yol kenarında akaryakıt istasyonunun hemen üzerindeki kavaklık alanda çıkan yangına müdahale ettiler.

Laçin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahale ettiği yangın, rüzgarında etkisiyle akaryakıt istasyonuna ve başka yerlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

(Mustafa ULUSOY)

