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Osmancık Belediyesi’nden HİTÜ’ye ücretsiz arsa devri

Osmancık Belediyesi, bazı taşınmazları Hitit Üniversitesi Rektörlüğü adına bedelsiz olarak devretti.

Osmancık Belediyesi’nden HİTÜ’ye ücretsiz arsa devri

Osmancık Belediyesi, bazı taşınmazları Hitit Üniversitesi Rektörlüğü adına bedelsiz olarak devretti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:01
Osmancık Belediyesi’nden HİTÜ’ye ücretsiz arsa devri

Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu’nun asli görev ve hizmetlerine kullanılmak üzere belediye meclis kararlarıyla ilçenin Eymir Mahallesi’nde bulunan İmar planında ‘Üniversite Alanı’ içerisinde yer alan mülkiyeti Osmancık Belediyesine ait 28 ada 21 nolu parselde kayıtlı 2 bin 617,51 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile 27 nolu parselde kayıtlı 3 bin 83,05 metrekare yüzölçümlü taşınmazların tapularının Hitit Üniversitesi Rektörlüğü adına bedelsiz olarak devir işlemi yapıldı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Zafer Köse ve Osmancık Tapu Müdürü İsa Yanık’ın katılımıyla devir teslim işlemi gerçekleştirildi.

Osmancık Ömer Derindere MYO’nun gelişmesi için gereken bütün desteği verdiklerini söyleyen İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, “İlçemizin eğitim yönünden ilerlemesini, Yüksekokulumuzun tercih edilirliğinin arttırılmasını sağlamak amacıyla Osmancık Belediyesi olarak gereken desteği veriyoruz. Bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmalarla da Yüksekokulumuzun geliştirilmesine katkıda bulunacağız” dedi.

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Zafer Köse, Belediye Başkanın Ahmet Gelgör’e Yüksekokula yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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