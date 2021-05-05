Osmancık Belediyesi tam kapanmayı avantaja çevirdi

Osmancık Belediyesi 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde hizmetlerine devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında caddelerde yoğunluk yokken yaya geçit çizgilerini yeniliyor, trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda çeşitli nedenlerle bozulan ve deforme olan yolları tamir ediyor.

İlçenin farklı bölgelerinde benzer çalışmaları yapan ekipler bu kapsamda Koyun Baba Mahallesi Baltacı Mehmet Paşa Caddesi’ni kullanan yayaları rahatlatacak kaldırım çalışmalarına da başladı.