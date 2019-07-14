Osmancık Belediyesi'ne 17.5 milyon maddi kaynak

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın girişimleri sonucunda Osmancık Belediyesi’ne 17 milyon 535 bin lira kaynak aktarıldığı öğrenildi.

TBMM İçişleri Komisyon Üyesi olan Av. Kaya, İçişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda EDS Projesi kapsamında Osmancık Belediyesi’nin alacağı olan ve ödenmeyen EDS gelirlerinden Nisan 2019 ayında 4.429.000 TL, Mayıs ayında 8.002.000 TL ve Temmuz ayında 5.094.000 TL ödenek olmak üzere Nisan 2019’dan bu yana toplam 17.535.000 TL (On yedi milyon beş yüz otuz beş bin Türk Lirası) aktarıldı.

Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, “Belediyemizin hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunabilmeli için her daim gece gündüz çalışacağız şehriniz daha güzel olacak” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)