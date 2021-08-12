Osmancık Belediyesi de Kastamonu’ya ekip yolladı

Osmancık Belediyesi de selin hemen ardından bir ekibini afet bölgesine yolladı. Çorum'un Osmancık Belediyesi, sel felaketi yaşanan bölgelere yardım elini uzattı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketlerinin ardından, Kastamonu’ya destek ekibi gönderdi. Osmancık Belediyesi, afet bölgesine kamyon ve vidanjör ile destek ekibi gönderildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaraları hep birlikte saracaklarını kaydetti.

(Eray UZUN)

