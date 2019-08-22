Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95394
ALTIN
277.906
DOLAR
5.7622
STERLİN
7.0705
EURO
6.3865

Osmancık Belediyesi 2 adet çöp aracı alacak

Osmancık Belediyesi Temizlik İşleri'ne 2 adet çöp arabası alınması kararlaştırıldı.

Osmancık Belediyesi 2 adet çöp aracı alacak

Osmancık Belediyesi Temizlik İşleri'ne 2 adet çöp arabası alınması kararlaştırıldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 20:12
Osmancık Belediyesi 2 adet çöp aracı alacak

Osmancık Belediye Meclis Toplantısı'nda gündem maddeleri arasında yer alan Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için ihtiyaç olan 2 (iki) adet çöp aracının alınması konusu görüşüldü.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör başkanlığında üyeler Hüseyin Cebeci, Kemal Arslan, Seher Kökez, Mahmut Atmaca, Şeref Keskin, İsmail Akgöl, Ahmet Özoğlu, Fatih Ergün, Hilmi Ünver, Ramazan Çalışkan, Özcan Göbel, Kadir Delibaş ve Kemal Yücel Kurşun’un katılımıyla önceki gün Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda oy birliği ile Osmancık Belediyesi Temizlik İşleri'ne 2 adet çöp arabası alınmasına karar verildi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Düşerek yaralandı
Düşerek yaralandı
Freni bozulan traktör devrildi
Freni bozulan traktör devrildi
Osmancık’ta cenaze hizmetleri ücretsiz
Osmancık’ta cenaze hizmetleri ücretsiz
Osmancık Belediyesi’nden hizmet seferberliği
Osmancık Belediyesi’nden hizmet seferberliği
Yoldan çıkan yolcu otobüsü kuma saplandı
Yoldan çıkan yolcu otobüsü kuma saplandı
Mağduriyetler için önlem alındı
Mağduriyetler için önlem alındı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim