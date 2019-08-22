Osmancık Belediyesi 2 adet çöp aracı alacak

Osmancık Belediye Meclis Toplantısı'nda gündem maddeleri arasında yer alan Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için ihtiyaç olan 2 (iki) adet çöp aracının alınması konusu görüşüldü.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör başkanlığında üyeler Hüseyin Cebeci, Kemal Arslan, Seher Kökez, Mahmut Atmaca, Şeref Keskin, İsmail Akgöl, Ahmet Özoğlu, Fatih Ergün, Hilmi Ünver, Ramazan Çalışkan, Özcan Göbel, Kadir Delibaş ve Kemal Yücel Kurşun’un katılımıyla önceki gün Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda oy birliği ile Osmancık Belediyesi Temizlik İşleri'ne 2 adet çöp arabası alınmasına karar verildi.

(Haber Merkezi)