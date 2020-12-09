Osmancık'a yeni emniyet müdürü atandı

Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun'un Çorum'a atama yapılmasının ardından bir süre vekaleten bakan Burak Gülcan'ın yerine asaleten atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu getirildi.

Aslen Kayseri Develi'li olan Karslıoğlu, Kayseri İncesu İlçesinde ilk orta ve lise eğitimini tamamladı. 1999 yılında Ankara Polis Akademisi den mezun olan Karslıoğlu görev yeri Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Asayis Daire Başkanlığından 04 Aralık 2020 tarihi itibari Osmancık İlçe Emniyet Müdürü olarak göreve başladı.

Osmancık ilçesini daha önceki yıllardan tanıdığını ifade eden Müdür Karslıoğlu; vatandaşa ve ilçeye hizmet odaklı çalışma prensibi ile hareket edeceğini vurguladı.

(Haber Merkezi)

