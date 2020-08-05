Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Gaziantep 2020 Teknofest’e gidiyor

Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi de TÜBİTAK'a sunduğu teknik raporla yeterli puanı alarak Çorum'u temsilen yarışmaya katılmaya hak kazandı. Okul müdürü Hüseyin Aksungur, tarafından danışmanlığı yürütülen takımda yedi öğrenci bulunuyor. Kurtarıcı anlamına gelen ''HALASKAR' ismi konulan takımda geliştirilen İnsansız hava aracının adı da; 2012 yılında Konya'da eğitim uçuşu yaparken şehit olan Yüzbaşı Ümit Özer'e ithafen ''ÖZER-M001'' olarak belirlendi.

Takım danışmanı Hüseyin Aksungur, Şubat ayında başladıklarında konuya yabancı olduklarını, yaşanan pandemi sürecinde tamamen bu konuya yoğunlaşabilme fırsatı bulduklarını ve haftalık online canlı bağlantılar yoluyla toplantılar gerçekleştirdiklerini, teknik rapor hazırlama sürecinde her konuyu derinlemesine irdelediklerini, bugün geldikleri noktanın otonom uçuş kabiliyetlerine sahip bir sabit kanatlı İnsansız hava aracı üretebilme yeterliliğinde olduğunu ifade etti. Bu faaliyetle; Gençlere güvenildiğinde her işin üstesinden gelebileceklerini kanıtladıklarını dile getiren Aksungur, “Geleceği gençlerimize emanet edeceksek onlara güvenmeli ve yüreklendirmeliyiz” dedi.

Milli Eğitim müdürü Yakup sarı ise Osmancık ziyaretinde Halaskar Takımını ziyaret ederek çalışmalar hakkında öğlencilerden bilgi aldı. Sarı, çocukların, çalışmalarını hayal ederek hayata geçirdiklerini ve böylece öz güvenlerinin geliştiğini ifade etti. Biz istiyoruz ki çocuklarımız, gençlerimiz hayal kursun. Ve o hayalin peşinden koşsun, tasarlasın, üretsin. İnşallah Osmancık'tan başlayan bu yolculuk çok daha ileri seviyelere gider. Üreten ve ülkemize katkı sunan her türlü fikrin, destekçisi olacağız" dedi. (Haber Merkezi)