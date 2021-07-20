Ormanlık alanda yangın

Yangın 19 Temmuz 2021 günü gündüz saatlerinde Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Aşağızeytin Köyü ormanlık alanda meydana geldi.

Aşağızeytin Köyü ormanlık bölgede çıkan yangın, köylü vatandaşlar ve orman işletme şefliği görevlileri tarafından müdehale edilerek söndürüldü. ardından tekrar yangın çıkmaması için soğutma çalışmaları yapıldı.

Çıkan yangında 400-500 metrekare büyüklükte ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.



(Haber Merkezi)

