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Ormanda ölü bulundu
Osmancık 30.04.2021, 19:07
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Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kurusaray Köyü Orta Mahallesi'nden Naciye Külcü isimli kadın, odun toplamak için gittiği ormanda kalp krizi sonucu yaşımını yitirdi.
Naciye Külcü'nün cansız bedeni ise ormanda 5 saat süren aramalar sonucu bulundu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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