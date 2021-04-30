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Ormanda ölü bulundu

Osmancık 30.04.2021, 19:07
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Ormanda ölü bulundu

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kurusaray Köyü Orta Mahallesi'nden Naciye Külcü isimli kadın, odun toplamak için gittiği ormanda kalp krizi sonucu yaşımını yitirdi. 
Naciye Külcü'nün cansız bedeni ise ormanda 5 saat süren aramalar sonucu bulundu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
 

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