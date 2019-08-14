Orman yangınında faciadan dönüldü

Yangın ilçeye Bağlı Tekmen Köyü, Tekmen Bağları mevkii çamlık ormanlık alanda meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine gelen Orman işletme şefliğine ait arozözler, orman işçileri ile Osmancık Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yangına anında müdahalesiyle çam ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yapılan açıklamada nereden ve nasıl çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın olmayışı ve ekiplerin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)