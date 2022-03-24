Orman Haftası’nda geleceğe nefes oldular
Osmancık'ta Orman Haftası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Osmancık 24.03.2022, 19:06
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Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Osmancık Orman İşletme Şefliği organizasyonunda Eymir Mahallesi Ağaçlandırma sahasına fidan dikimi gerçekleştirildi.
Fidan dikim törenine Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, kurum amirleri ve orman işletme şefliği yetkilileri ile personelleri katıldı. Orman Haftası etkinliği çerçevesinde fidanlar toprakla buluşturularak, geleceğe nefes olundu.
(Haber Merkezi)
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