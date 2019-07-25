Orman Bölge Müdürü Kargı'da inceleme yaptı

Kirazbaşı bölgesinde yapılan çalışmaları inceleyen Bölge Orman Müdürü Ayatay'a, Müdür Keleş, İşletme Müdürü Bayraktar ve işletme şefleri eşlik etti. Müdür Ayatay ve beraberindekiler dikili satış sahalarını inceledi ve üreticiler sorunlarını dinlediler. Ardından kozalak sayım çalışmaları incelenirken, bazı bölmelerin tohumlama kesimine uygun olup olmadığı, kozalakların tohum yılı olup olmadığı teknik ekiple değerlendirildi. Bölmelerde yapılan damgalarında incelenmesinin ardından, Bölge Orman Müdürü Ayatay, Kargı Orman İşletme Müdürlüğü Kirazbaşı Şefi Kürşat Coşkun ve ekibine teşekkür etti. Ziyaret programı, İşletme Müdürü ve İşletme Şefleri ile 2019 yılı programları ve gerçekleşme durumunun değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

(Haber Merkezi)