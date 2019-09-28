Önlisans’tan Lisans programına geçtiler

Lojistik Programı’nın açıldığı 2017 yılında ilk kayıt olan 12 öğrencinin 10’u bu yıl mezun oldu. Mezun olan öğrencilerden 9’u 2019 Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık lisans bölümünü kazandı.

Öğrencilerden Nuh Akça Hitit Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Celil Demir Hitit Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yeşim Toygar Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yakupcan Kalkan Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi, Sevginur Şimşek Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Mürüvvet Gök Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Oğuzhan Bayrak Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Zübeyr Tozlu Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Alihan Hündür Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans bölümünü kazandı.

(Mehmet DALAR)