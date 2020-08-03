Ömer Derindere Fen Lisesi’nden YKS Başarısı

Açıklanan YKS sonuçlarına göre Ömer Derindere Fen Lisesi’nin bu yıl mezun ettiği öğrencilerden Akif Karakurt sınava giren 2,4 milyon öğrenci arasından 4105. olarak ilk 5 bin’e girmeyi başardı.

Yine bu yıl mezun ettiği öğrencilerinden; Reyyan Özturgut SAY 19.279, Hacer Tohumcu EA 16.902,

Bengisu Kula EA 21.429 sırada yer aldılar.

Mezun ettiği 53 öğrenciden ilk 5 bine 1, 20 bine 3, 50 bine 12 öğrenci yerleştirmeyi başaran Ömer Derindere Fen Lisesi’nin müdürü Mustafa Yıldırım, sıralamalara bakıldığında öğrencilerin tercih etmeleri durumunda 2 tanesinin Tıp Fakültesi, 2 öğrencinin Diş Hekimliği, 2 öğrencinin Hukuk Fakültesi, 10’un üzerinde öğrencinin de mühendislik fakültesi ve hemşirelik bölümlerine girebilecekleri puanları almayı başardığını kaydetti. Yıldırım, Ömer Derindere Fen Lisesi olarak bundan sonraki süreçte de öğrencilere 9. Sınıftan itibaren üniversiteye yönelik çalışmalara ve her yıl başarıyı katlayarak artırmaya devam edeceklerini, dile getirdi. (Haber Merkezi)