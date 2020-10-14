Ölümden döndü!

Kaza İstanbul-Samsun D-100 karayolu Osmancık Küçük Sanayi kavşağında meydana geldi. İddialara göre İstanbul yönünden Samsun istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yarış motoru ile kavşakta hareket halinde olan bir otomobil, dikkatsizlik nedeniyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri ile 112 ambulans görevlileri geldi. Yaralı motosiklet sürücüsüne kaza yerinde yaptıkları ilk maüdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan motosikletlinin Kargılı olduğu iddia edilirken, kazazedenin sağlık durumunun iiyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan motosikletlinin hız sınırlamasına uyduğu çok süratli olmadığı bu nedenle mutlak bir ölümden son anda kurtulduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

(Haber Merkezi)