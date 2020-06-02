Ölmeden önce mezar baş levhasını kendisi tasarlamış
Salim Savcı’nın ölmeden önce kendi mezar baş levhasını tasarladığı öğrenildi. Tasarlanan baş levhası köy halkı tarafından hazırlanarak Salim Savcı’nın mezarının iki başına dikildi.
Osmancık 02.06.2020, 19:39
30
Ömrünü gençlerinin eğitim ve öğretimine adayan Salim Savcı’nın kendi tasarladığı mezar baş levhalarının anlamı ise duygulandırdı. Mezar baş levhalarının birisinin üniversite öğrencilerinin kepini simgelediği, adının yazıldığı levhanın ise eğitimcileri ve peşinden gelecek olan yeni nesil gençleri simgelediği öğrenildi.
DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Diğer taraftan 1 Haziran Pazartesi günü toprağa verilen eğitimci yazar Salim Savcı'nın 01.06.1926 tarihinde dünyaya geldiği, doğum günü olan 1 Haziran’da toprağa verildiği öğrenildi. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
15°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 02 Haziran 2020
|İmsak
|03:10
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:41
|Akşam
|20:12
|Yatsı
|21:58