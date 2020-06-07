Son Dakika

Okul bahçesindeki çam ağaçlar kesildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde bulunan ve tehlike arz ettiği iddia edilen çam ağaçları için kesim kararı alındı. 

Osmancık 07.06.2020, 16:39 07.06.2020, 16:48
109
Okul bahçesindeki çam ağaçlar kesildi

Edinilen bilgiye göre, Akşemseddin İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan ve tehlike arz eden çam ağaçları için kesim kararı alındı. Okul bahçesinde bulunan 6 adet çam ağacı kararın ardından bugün kesildi. Ağaçlardaki çam kese böceklerinin her yıl çok sayıda öğrencide ve okul personelinde alerjiye neden olduğu, yatan bazı ağaçların okul binası üzerine yıkılma riski taşıdığı öğrenildi. 
Kesilen çam ağaçlarının okulun yakacak ihtiyacını karşılayacağı edinilen bilgiler arasında. 

Kaynak: (İHA)
#Akşemseddin İlköğretim Okulu #Osmancık #çam ağaçlar kesildi
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
35°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 07 Haziran 2020
İmsak 03:06
Güneş 05:03
Öğle 12:44
İkindi 16:42
Akşam 20:15
Yatsı 22:03

Gelişmelerden Haberdar Olun

@