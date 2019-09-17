Öğretmenlere “trafik güvenliği” semineri

Osmancık Belediye Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen seminerde Karayolu Trafik Güvenliği uygulamaları hakkında bilgiler verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılı içerisinde oluşturulan “Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi” kapsamında yürütülmesi gereken stratejik çalışmalar doğrultusunda ülke genelinde, karayolu trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen denetim hizmetlerinin yanında, yol kullanıcılarına yönelik eğitim faaliyetlerinin de beraberinde yapılması için seminer düzenlendi.

(Haber Merkezi)