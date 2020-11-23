Son Dakika

Öğrencilerden depremzedelere yardım kolisi

Osmancık Anaokulu sabahçı grup öğrencilerinden İzmir’de yaşanan depremde zarar gören ailelere yardım kolisi hazırlandı.

Osmancık 23.11.2020, 19:37
75
Öğrencilerden depremzedelere yardım kolisi

Minik öğrencilere Kızılay Haftası’nın önemini işleyen Sınıf Öğretmeni Sümenye Kocamanoğlu öğrenci ve veliler işbirliği ile örnek bir davranışta bulunarak çarşı esnafının da desteği ile depremzedeler için yardım kolisi hazırladı. Osmancık’ta esnafı da öğrencilerin duyarlı davranışına destek sağladı.

Anaokulunun küçük kahramanlar sınıfı öğrenci ve velileri daha sonra Sümenye Kocamanoğlu rehberliğinde İzmir’deki depremde mağdur olanlar için hazırlanan yardım kolilerini kargo ile gönderdiler.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-3°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 24 Kasım 2020
İmsak 06:00
Güneş 07:29
Öğle 12:32
İkindi 15:02
Akşam 17:24
Yatsı 18:48

Gelişmelerden Haberdar Olun

@