Öğrencilerden depremzedelere yardım kolisi
Osmancık Anaokulu sabahçı grup öğrencilerinden İzmir’de yaşanan depremde zarar gören ailelere yardım kolisi hazırlandı.
Osmancık 23.11.2020, 19:37
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Minik öğrencilere Kızılay Haftası’nın önemini işleyen Sınıf Öğretmeni Sümenye Kocamanoğlu öğrenci ve veliler işbirliği ile örnek bir davranışta bulunarak çarşı esnafının da desteği ile depremzedeler için yardım kolisi hazırladı. Osmancık’ta esnafı da öğrencilerin duyarlı davranışına destek sağladı.
Anaokulunun küçük kahramanlar sınıfı öğrenci ve velileri daha sonra Sümenye Kocamanoğlu rehberliğinde İzmir’deki depremde mağdur olanlar için hazırlanan yardım kolilerini kargo ile gönderdiler.
(Haber Merkezi)
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