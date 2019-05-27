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Öğrenciler harçlığını aşevine bağışladılar

Osmancık’ta bir gurup öğrenci, harçlıklarını biriktirip Belediyenin yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine yemek çıkardığı İmaret Aşevi´ne bağışladı.

Öğrenciler harçlığını aşevine bağışladılar

Osmancık’ta bir gurup öğrenci, harçlıklarını biriktirip Belediyenin yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine yemek çıkardığı İmaret Aşevi´ne bağışladı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:09
Öğrenciler harçlığını aşevine bağışladılar

Osmancık Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 250 aileye 600 yıllık tarihi İmaret Aşevi´nde hazırlanan yemekleri iftar ve sahurda evlere servis ediyor.

Hayırsever vatandaşlar da bağış yaparak Osmancık'ta 600 yıldır süre gelen bu gelenek ve göreneği yaşatmak adına katkıda bulunuyor. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör harçlıklarını İmaret Aşevine bağışlayan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Gelgör “Gelecek nesillerimizden umutluyuz” dedi.

Ramazan ayı boyunca İmaret Aşevinde belediyenin desteğinin yanı sıra hayırseverlerin yardımıyla hazırlanan iftar ve sahurlukların 250 haneye ulaştırıldığını kaydeden Başkan Gelgör, öğrencilere güzel davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Gelgör, “Osmancık Nenehatun Ortaokulu öğrencilerimiz harçlıklarını biriktirip İmaret Aşevine bağışladılar. Gelecek nesillerimizden umutluyuz. Bu güzel davranışları ile bizleri duygulandıran genç kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

(Mustafa ULUSOY)

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