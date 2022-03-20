Son Dakika

OGC Başkanı Çevrim, ilçenin sorunlarını Milletvekili Kaya’ya iletti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’yı ziyaret eden Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (OGC) Başkanı Bilal Çevrim, ilçenin sorunlarını iletip, çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulundu. 

Osmancık 20.03.2022, 02:06
6
OGC Başkanı Çevrim, ilçenin sorunlarını Milletvekili Kaya’ya iletti

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Evrim Gazetesi imtiyaz sahibi Bilal Çevrim, TBMM’de Milletvekili Oğuzhan Kaya’yı ziyaret etti. Osmancıkla ilgili sorunların, yatırımların devamlılığı ve sonuçlarının değerlendirildiğini ziyarette, Dereboğazı İçme Suyu Arıtım Tesisi İhalesi, Çorum Yolu diye adlandırılan Eğriyar Yolu’nun yapılıp kullanıma açılması, Baltacı Mehmet Paşa’nın mezarının yapılarak, Kültür Bakanlığı katkıları ile bir Barış Festival’nin düzenlenmesi, Kızılırmak ıslahı, yüzme havuzu, mevcut karayollarının yerinin belediye ye kazandırılarak hediyelik eşya ve alışveriş merkezi yapılması gibi birçok konu hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. 
'Çevrim, Egriyar yolu için verilen sözü hatırlattı' 
OGC Başkanı Bilal Çevrim’in 2014 yılından itibaren yapılıp kullanıma açılmasını önerdiği Eğriyar yolu, gündemdeki sıcaklığını korurken aradan geçen zamana rağmen yol ile ilgili somut adım henüz atılamadı. Çevrim’in TBMM’de Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’yı ziyaretinde konuyu yeniden gündeme getirdi. 
Ziyarette, konuyu bir kez daha ele alan Çevrim, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya yolun yapılıp Osmancık halkının kullanımına açılmasının önemine değindi. Çevrim, yolun istimlak sorunu olmadığını sadece Dereboğazı çayı üzerine bir köprü yapılması gerektiğini vurguladı. Köprü yapıldığı takdirde Osmancı'tan Çorum'a gidecek vatandaşların D-100 karayoluna çıkmadan Çorum yoluna bağlanabileceğini ifade ederek hem yolun kısaldığını hem de trafik yönünden tehlike arz etmediğini dile getirdi. 

'Osmancık Uluslararası Barış Festivali' 
OGC Başkanı Bilal Çevrim, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya, Baltacı Mehmet Paşa’nın, Rus çarı I. Petro ile 22 Temmuz 1711’de imzalanan barış anlaşmasının tarihin en önemli olayları arasında yer aldığını hatırlatarak 'Osmancık Uluslararası Barış Festivali' adı altında bir etkinlik yapılmasını önerdi. 
Çevrim, Baltacı Mehmet Paşa’nın doğum yeri olan Osmancık’ta bir anıt mezarı olması gerektiğini de vurguladı. 
Osmancık’ın güncel durumu, yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ile sorunlarının da konuşulduğu ziyaret sonunda Başkan Çevrim, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya Bozoklu Osman Şakir Efendi’nin 1817’li yıllarda Osmancık’ın birebir aynısının resmedildiği bakır bir tabak hediye etti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, görüşmede ele alınan konular ile ilgili gerekli desteğe hazır olduklarını belirtti. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-4°
kapalı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Kasımpaşa 30 38
11. Galatasaray 29 38
12. Kayserispor 30 38
13. Antalyaspor 29 38
14. Sivasspor 29 37
15. Gaziantep FK 29 37
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 28 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 26 34
14. Gençlerbirliği 26 33
15. Kocaelispor 26 32
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Atletico Madrid 29 54
4. Barcelona 27 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Mallorca 28 26
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19

Gelişmelerden Haberdar Olun

@