Obruk Dutludere için sözleşme imzalandı

Çorum Obruk Dutludere Sulaması Proje Yapımı 2. Kısım işine ait sözleşme DSİ 5. Bölge Müdürü Dr. Murat Alp ile danışman arasında imzalandı. 2021 yılı sonuna kadar projenin tamamlanması hedefleniyor

Kızılırmak-Obruk Projesi’nin suyunu temin edecek olan Obruk Barajı, İç Anadolu Bölgesi’nde Çorum ilinin 60 metre kuzeyindeki Osmancık ilçesinin yaklaşık 23 km güneyinde yer alıyor. İnşaatı tamamlanmış olan Obruk Barajı'ndan alınacak su ile Kızılırmak nehri boyunca sağ sahilinde 85 km'lik, sol sahilinde 27 km'lik hat boyunca yer alan 5.889 hektar tarım alanlarının sulanması sağlanacak.

Sulama alanı Kızılırmak vadisinde yer alan, Çorum ili Osmancık ve Dodurga ilçeleri ile köylerinin arazilerini kapsıyor. 2021 yılı sonuna kadar projenin kalan kısımlarının tamamlanması hedefleniyor.



(Haber Merkezi)

