Nehirde ölen büyükbaş, vinçle çıkarıldı
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde düştüğü Kızılırmak Nehri'nde ölen büyükbaş hayvan, belediye ekiplerince vinçle bağlandığı halatla kıyıya çekildi. Belediye görevlisinin, nehir üzerinde hayvana bağlanan halatın üzerinde yer alması dikkat çekti.
Osmancık 14.07.2020, 23:44
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İlçe merkezinden geçen Kızılırmak Nehri'nde haraketsiz halde büyükbaşın olduğunu fark edenler, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, nehre düşen büyükbaşın öldüğü tespit etti. Hayvanın cansız bedenini nehirden çıkartmak için ekiplerce çalışma başlatıldı, bölgeye vinç çağrıldı. Nehre inen belediye görevlisince iple bağlanan büyükbaş hayvan, vinçle kıyıya çıkarıldı. Çevrede toplanan kalabalık da kurtarma çalışmalarını merakla izlerken, belediye görevlisinin, nehir üzerinde büyükbaş hayvana bağlanan halatın üzerinde yer alması dikkat çekti. Hayvan gömülmek üzere bölgeden götürüldü.
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