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Necati Kamarat vefat etti

Osmancık ilçesinin sevilen simalarından, inşaat teknikeri Necati Kamarat vefat etti.

Osmancık 22.12.2020, 19:47
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Necati Kamarat vefat etti

Merhum Haydar Kamarat’ın oğlu, merhum Yaşar Kamarat ve Mehmet Kamarat’ın kardeşi, Bahadır ve Baki Kamarat’ın amcası, Melih Kamarat’ın babası Necati Kamarat hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Osmancık Asri Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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