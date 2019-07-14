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Napolyon kirazı görücüye çıktı

Osmancık’ın Çampınar Köyü’nde hasadı devam eden Napolyon cinsi kiraz ilgi görüyor.

Napolyon kirazı görücüye çıktı

Osmancık’ın Çampınar Köyü’nde hasadı devam eden Napolyon cinsi kiraz ilgi görüyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 18:38
Napolyon kirazı görücüye çıktı

İlçede hasadına başlanan Napolyon (Ziraat 900) cinsi kirazın kilogramının semt pazarlarında 8-10 liradan alıcı bulduğunu belirten üretici Fatma Olcay Türkan, Çampınar Köyü’nde Napolyon cinsi kiraz üreticisi olduğunu belirtti. Türkan, yıllar önce Çampınar Köyü’nden gerek yurt dışına gerekse büyükşehirlere gurbete gidenlerin emekli olduktan sonra geri köye döndüğünü söyledi.

Türkan, Çampınar Köyü’nde nüfus artışı yaşandığını ve bunun çoğunu emeklilerin oluşturduğunu dile getirerek, vatandaşların ata topraklarını işleterek genelde ihracat ürünü olan Napoyon (Ziraat 900) kiraz yetiştirmeye başladıklarını, Türkiye genelinde 800 rakımlarda yaygın olan ürünün bölgede henüz yeni olduğunu sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

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