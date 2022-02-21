Müftü Biçer’den Akpay’a hediye
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İl Müftüsü Muharrem Biçer’i makamında ziyaret etti.
Osmancık 21.02.2022, 17:37
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü, Kaymakam Akpay’a teşekkür etti.
Müftü Biçer, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Müftülüğün projeleri üzerine yapılan kısa bir sohbetin ardından Kaymakam Akpay’a ahşap kutulu bir Kur’an-ı Kerim hediye etti.
(Uğur GÖRKEM)
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