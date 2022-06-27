Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Çorum’da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti. 13 Haziran 2022 günü Osmancık ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Nevzat Keleş (56), yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Osmancık 27.06.2022, 22:55
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