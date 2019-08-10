Motosiklet kayarak devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza İstanbul-Osmancık D-100 Karayolu üzerinde yaşandı. Tepeyolaltı Köyü Kavşağı Yoldere mevkiinde C.A'nın (20) kullandığı motosiklet dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybederek kayması sonucu kaza yaptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ş.Ş., (20) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Mehmet DALAR)